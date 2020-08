Verstopt achter de geluidswal staat rijksmonument de Korenmolen, dé plek voor een worstenbroodje

SERIE LANGS DE A59Hij is bijna aan het zicht onttrokken door de geluidswal aan de A59, de Korenmolen Hertogin van Brabant. Lange tijd gewoon een molen, daarna een flinke poos partyrestaurant, maar nu staat het rijksmonument vooral ook bekend om z’n worstenbroodjes. Deel 4 in een zomerserie over bijzondere plekken langs de A59.

Korenmolen Hertogin van Brabant is een van de weinige monumentale pronkstukken van Drunen. Die mag dus gezien worden. Maar daarbij is buiten de A59 gerekend, waar de korenmolen pal aanligt. In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er een betonnen geluidswand: de helft van het Rijksmonument wordt daardoor aan het oog onttrokken. ,,Dat is jammer”, zegt eigenaar Cees van Tuijl (78). ,,Ik had er liever eentje van glas gehad, maar dat was te duur.”

Kunstmest over de toonbank

De korenmolen is een schoonheid, eentje die het verleden letterlijk en figuurlijk met zich meedraagt. Toen in de 19de eeuw in de polders tussen Waalwijk en Drunen een molen afbrandde, werden de stenen en houten balken die de vuurzee hadden overleefd in 1838 gebruikt om de ‘hertogin’ deels op te bouwen. Om een spreekwoord vrij te citeren: zuinigheid met vlijt bouwt huizen als molens.

De opa en vader van Cees van Tuijl verdienden de kost met de molen zelf door graan te vermalen tot meel. En passant ging er ook kunstmest over de toonbank. Gerard van Tuijl had twee rechterhanden, zo bleek in 1954. Hij gaf de molen nieuwe wielen, een andere kap, kluste aan het draaiwerk.

Romantische uitstraling

Cees van Tuijl nam in 1968 het stokje van zijn vader over. Hij gooide het over een heel andere boeg. ,,Ik begon een discotheek, Le Moulin. Die verhuisde na een paar jaar naar de Grotestraat, want er was steeds meer belangstelling voor trouwfeesten. Daarvoor kon je in Drunen op een enkele plek terecht. En een molen heeft een romantische uitstraling. Ja, het was een schot in de roos. Heel veel stelletjes hielden bij ons hun receptie en feestavond.”

Als het echtpaar zonder ongelukken - een scheiding of erger - zilver of goud hadden bereikt, deden ze dat nog eens dunnetjes in de korenmolen over. Die tijden zijn voorbij. ,,Wie trouwt er tegenwoordig nog? Nee, ik ben er niet echt rouwig om. De groepen worden kleiner, want recepties zijn passé. En de helft staat buiten te roken. Is toch niks aan?” Dus zijn ze dit jaar met de bruiloften gestopt. Mijn leeftijd telt ook mee, corona gaf het laatste zetje. Het partyrestaurant is verdwenen, nu noemen we het een molenbakkerij.”

Boterham verdienen met worstenbrood

De feestzaal, waar de bruid ten dans werd gevraagd, staat vol met rvs-tafels, bakovens. Sinds drie jaar bakt Patrick Heijmans er zijn ambachtelijke worstenbroodjes. Heijmans hoort bij de inventaris: ruim dertig jaar geleden hielp hij in de weekends mee als kok, nu is hij sinds 2009 mede-eigenaar. ,,Als het met de ene tak minder gaat, moet je wat anders verzinnen”, zegt de 50-jarige Drunenaar. ,,Voor onze uitvaarten serveerden we natuurlijk worstenbrood. Ik vond dat ze wat pittiger mochten zijn, dus ging ik ze zelf maken. Ja, ze vallen in de smaak. Dus verdienen we er een boterham aan.”

Zo’n oude molen beheren gaat gepaard met mankementen. Daar weten Heijmans en Van Tuijl alles van. Balken verrotten, daaronder is het wat minder prettig toeven. En buiten lieten latten los, een gevaar voor het verkeer op de A59. Heijmans: ,,Járen hebben we bij de provincie gezeurd om er iets aan te doen. Kennelijk was er geen geld voor. Tot voor een jaar of vijf geleden. Toen is de boel opgeknapt, ook wij hebben er geld ingestoken. Er zat nu weer toekomstperspectief in. Voor de molen, en voor ons.”

Geen opvolger vanuit de familie

Voor ons, daar bedoelt Heijmans ook Van Tuijl mee. Hoewel hij al de acht kruisjes nadert, heeft hij geen zin om achter de geraniums te zitten. ,,Dan zou het wel heel stil worden. Ik voel me er ook lekker bij om aan de gang te blijven.” Geen opvolger dus vanuit de familie. ,,Dat doet me helemaal niks. Als het zover komt, is de molen bij Patrick in goede handen.”