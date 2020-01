Vertraging op A59 tussen Made en Waspik door bergingswerkzaamheden

Update en video Mishandel­de man (18) onder bedreiging meegenomen in auto in Waalwijk, dader nog niet gepakt

5 januari WAALWIJK - Op het parkeerterrein van het indoor trampolinepark JumpXL in Waalwijk aan de Bachlaan heeft zaterdagavond rond 20.00 uur een mishandeling plaatsgevonden. Een 18-jarige man werd onder bedreiging meegenomen in een voertuig en is gewond geraakt. De dader is gevlucht en is zondagochtend nog altijd niet aangehouden. Dat meldt de politie.