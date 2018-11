Vertrekkend burgemeester Augusteijn: ‘Onderbezetting politie Brabant is huiveringwekkend’

Ter gelegenheid van het afscheid van Augusteijn was er in Drunen een mini-symposium over de veiligheid in Brabant. Op initiatief van de 70-jarige Augusteijn, die eerder ook provinciebestuurder en waarnemend burgemeester in Maasdonk was. In het jaar dat hij als waarnemer in Heusden actief mocht zijn, was hij knap ‘chagrijnig’ geworden over de mogelijkheden om voldoende agenten op de been te brengen. ,,In de basis zijn er gewoon te weinig mensen.”