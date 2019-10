Vervuild slib zit aanleg containerhaven in Waalwijk dwars

Growshop ontmanteld aan de Kasteel­dreef in Drunen

16 oktober HEUSDEN - Aan de Kasteeldreef in Drunen heeft de politie in samenwerking met de gemeente dinsdag een growshop ontmanteld. De gemeente heeft het pand waarin de growshop huisde per direct gesloten. Er is niemand aangehouden. Dat meldt de gemeente in een persbericht.