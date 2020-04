Verwachte coronadrukte: Heusden en Waalwijk sluiten geen wegen af

Geen enkel pardon meer, gelijk een boete; gemeenten hebben genoeg van hardleerse inwoners

9 april DE LANGSTRAAT - Er kan voor de inwoners van Waalwijk en Loon op Zand geen enkel misverstand meer over bestaan: Wie nu nog de corona-regels overtreedt, wordt gelijk op de bon geslingerd. De tijd van waarschuwen is voorbij. Heusden staat er volgens een woordvoerder ‘iets minder strak in'.