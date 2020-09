Verwarde man op het dak in Drunen, omwonenden uit huis gehaald

COLUMN ‘In het magnifieke museum bepaal je zelf de prijs van je kaartje’

6 september WAALWIJK - De aardige dame achter de balie in de Sint Jan wil best even op mijn boodschappen passen als ik de audiotour volg. Ik bezoek na de 'Wollukse mert' de kerk die sinds kort tot 'het Grootste Museum van Nederland' behoort. Museum Catherijneconvent in Utrecht helpt zo zeventien gebedshuizen hun 'verborgen schatten' te tonen.