Verwarde man vernielt ruit en breekt in bij bedrijfspand in Waalwijk

Doorge­draai­de Pool die agenten met bezemsteel sloeg claimt gedrogeerd te zijn

14:22 BREDA - De Pool Pavel N. die op 21 januari doordraaide en agenten met een bezemsteel sloeg in de Margrietstraat in Waalwijk, heeft gezegd dat hij moet zijn gedrogeerd in een coffeeshop. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda, waar hij voor de eerste keer moest voorkomen in een voorbereidende zitting.