Verwarde man vlucht naar zijn dak als politie bij hem aanbelt in Vlijmen, na uren keert hij terug naar huis

Monument ter herinne­ring aan Holocaust straks ook te zien in Waalwijks Museum voor Hedendaag­se Kunst

13:12 WAALWIJK - Het lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde ter herinnering aan de Holocaust dat donderdag wordt onthuld in Rotterdam komt woensdag 22 januari naar Waalwijk. Het monument wordt geplaatst in het Museum voor Hedendaagse Kunst (GMHK) in Waalwijk. In ieder geval een stukje ervan.