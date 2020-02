Verzet hotel 'Groenrijk’ in Sprang-Capelle houdt aan: GuestHouse Hotel naar Raad van State

video Auto belandt in sloot op Mid­den-Brabantweg in Kaatsheu­vel

9:34 KAATSHEUVEL - Op de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel is vrijdagnacht een auto over de kop gevlogen en in de sloot beland. De inzittenden zaten beklemd in de auto en moesten door de brandweer worden bevrijd.