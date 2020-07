Verzet of niet: Waalwijk houdt vast aan plan Lidl

Uroloog Paul Kil onderschei­den als Ridder in de Orde van Oran­je-Nas­sau

10 juli TILBURG - Bij zijn afscheid van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is uroloog Paul Kil vrijdag onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kil (64) was bijna 30 jaar werkzaam in het ziekenhuis.