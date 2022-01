Verzet tegen huisvesting 21 arbeidsmigranten aan Industriestraat Vlijmen

VLIJMEN - Het verbouwen van het voormalige bedrijfspand van Taxi De Hart aan de Industriestraat in Vlijmen voor de huisvesting van 21 arbeidsmigranten, stuit op verzet van omwonenden. Ze vrezen toename van overlast en gaan zich door het plan nog onveiliger voelen dan al het geval is, stelt Wendy Damen.

Damen, van het bedrijf Feestverhuur Den Bosch, woont schuin tegenover het bewuste pand. Ze ervaart al de nodige overlast van de vijf arbeidsmigranten die er volgens haar nu officieel wonen. ,,Maar het zijn er altijd meer”, stelt ze in een toelichting op de bewaren die ze heeft ingediend. ,,In de winterperiode is het meestal vrij rustig, maar ’s zomers worden drugs gebruikt en zie ik gewoon dat er gedeald wordt.”

Zestien erbij

Ook is volgens Damen sprake van overmatig alcoholgebruik, geluidsoverlast, auto’s die ’s nachts met hoge snelheid af en aan rijden. ,,We voelen ons al met al steeds onveiliger. Er wonen hier ook kinderen. De vijf arbeidsmigranten die er wonen vinden we al vervelend, maar dat is niet tegen te houden. Zestien erbij wordt wel heel veel.”

Damen woont in een bedrijfswoning, met daarachter een schuur. Volgens haar moet een bedrijfswoning een duidelijke binding hebben met het bedrijf waar het huis bij staat en mag die niet door derden worden bewoond. Aan de Industriestraat 1 is die binding er niet, vinden de bezwaarmakers. ,,De mensen die daar komen te wonen, werken niet op het bedrijventerrein”, merkte iemand eerder op tijdens de zitting van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Heusden.

Afwijken van de regels

De gemeente Heusden stelde onlangs beleid vast om de huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen. Daarbij zijn allerlei regels gemaakt over aantallen woningen waar arbeidsmigranten in een woonwijk of straat mogen wonen, maar ook over het onderbrengen van arbeidsmigranten in gebouwen bij werkgevers en aan randen van bedrijventerreinen.

En hoewel het plan van EE Accommodations - dit bedrijf richt zich op de huisvesting van arbeidsmigranten - niet helemaal voldoet aan de criteria, willen burgemeester en wethouders toch meewerken. De regels bieden die mogelijkheid ook. ‘Deze locatie kan gezien worden als de rand van een bedrijventerrein’, redeneert het college. Het wil afwijken van de norm, waarbij in hooguit vijf procent van de huizen in een straat arbeidsmigranten mogen wonen.

Advies

De kwestie is dus inmiddels aan de orde geweest in de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente, waar de bezwaarmakers hun standpunten konden toelichten. Die commissie komt met een advies, waarna het Heusdense college een nieuw besluit neemt.