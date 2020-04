Verzet van Bomenstichting of niet; bomenkap Vlijmen gaat door

De Leest organi­seert online theaterfes­ti­val: met Christel de Laat en talent van eigen bodem

12:59 WAALWIJK - De uitverkochte voorstellingen van Christel de Laat in Theater De Leest in Waalwijk mogen dan niet door gaan vanwege het coronavirus, de Brabantse comédienne is vrijdagavond toch te zien. De Leest is gastheer van het online Theater Virus Festival, en heeft De Laat gestrikt voor een optreden vanuit haar eigen huis.