Vier auto's botsen op elkaar op A59 bij Vlijmen, bestuurder gewond

Streekfees­ten Meeuwen gooien programma om: meer activitei­ten voor jeugd en truckpul­ling op vrijdag

3 september MEEUWEN - De organisatie van de jaarlijkse Streekdagen in Meeuwen is een hele operatie. Zo'n 150 vrijwilligers zijn in touw. De opzet is dit keer wat anders. Zo zijn er meer activiteiten voor de jeugd van acht tot veertien jaar.