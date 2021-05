Vier auto‘s botsen op elkaar op de A59 bij Vlijmen

Alvast wennen aan de e-bike voor als de A27 wordt verbreed: ‘Goed alterna­tief voor de auto’

21 mei Stap eens op een e-bike in plaats van in je auto. De gemeenten Gorinchem en Altena willen hun inwoners laten ontdekken of een elektrische fiets een alternatief kan zijn voor hun auto. Eventueel in combinatie met een reis per pont, want bij de steigers van Riveer in Gorinchem en Sleeuwijk staan die fietsen klaar.