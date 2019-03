Vier maanden lang Cubaans swingen in De Leest; iedereen kan meedoen

VIDEOWAALWIJK - In vier maanden tijd klaargestoomd worden voor een heuse voorstelling in Theater De Leest in Waalwijk. Vijftig ouderen gaan ervoor. Project Gouden Dans heet het: ,,Iedereen kan meedoen, óók als je minder vlot ter been bent.”

Ze is gek op dansen, Hannie van Esch uit Waalwijk. En dat is niet ineens opgehouden nu ze in een rolstoel zit. Dus was ze woensdagochtend present bij de start van het project Gouden Dans in Theater De Leest. Een initiatief overgewaaid uit andere steden voor mensen op leeftijd die graag willen dansen. Iedereen kan meedoen, ook mensen die nog nooit hebben gedanst of minder vlot ter been zijn, belooft choreograaf Ireen Kurvers. Lekker bewegen, eenzaamheid op afstand houden, nieuwe vrienden maken. Dat is het idee achter het project. Van Esch laat die kans niet voorbij gaan. ,,Casper, een goede vriend van me, vroeg of ik zin had om mee te doen", vertelt ze nadat ze zojuist met hem heeft rondgezwierd. ,,Natuurlijk wil ik dat.”

Vijftig deelnemers

Choreograaf Ireen Kurvers zal er een flinke kluif aan hebben in Waalwijk. Ze heeft het project al op meerdere plekken gedraaid, maar nog nooit met zoveel deelnemers. Vijftig aanmeldingen. Kurvers maakt zich niet druk. ,,We verdelen de groep straks in tweeën, komt goed.”

Vier maanden lang, een keer per week, gaat Kurvers met de deelnemers repeteren. Zondag 16 juni staat de voorstelling gepland.

Volledig scherm Lekker bewegen, eenzaamheid op afstand houden en nieuwe vrienden maken. Dat is het idee achter het project Gouden Dans. Vijftig ouderen doen mee en zetten 16 juni een voorstelling op de planken. © Beeld Werkt

Elke voorstelling bij de Gouden Dans is anders. wel is de danzón, een Cubaanse gezelschapsdans, in elke voorstelling de rode draad. ,,De danzón is ons uitgangspunt", vertelt Kurvers. ,,Daar beginnen we mee, maar daarna ga ik met de mensen in gesprek. Wat is hun achtergrond, van welke muziek houden ze? Daar laat ik me door inspireren. Voor elke groep maak ik een nieuwe voorstelling, misschien wordt er straks wel gezongen.”

Quote De danzón is geen makkelijk dans. Wel sierlijk en een beetje sjiek. Ireen Kurvers, choreograaf