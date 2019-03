Vier mannen aangehouden voor poging bedrijfsinbraak in Wijk en Aalburg

column Hoe kunnen we de markt in Waalwijk opleuken: speakers corner voor Wollukse ‘maawers’?

17 maart Marktdag in Waalwijk. Een vijftiental kramen, veel lege plekken en weinig klanten op de parking bij winkelcentrum De Els. Bij de vette happen is het nog het drukst. Kleumende klanten knabbelen deze woensdagmiddag zwijgend in hun kibbeling of iets uit de 'grillen-op-locatie' kipkraam.