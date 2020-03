Vier mensen uit Altena besmet met coronavirus, twee liggen in het ziekenhuis

ALTENA - Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Altena is toegenomen van één naar vier. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. De nieuwe besmettingen zijn ontdekt in het contactenonderzoek dat is gestart, nadat bij een vrouw uit Nieuwendijk (49) zondag het virus werd geconstateerd.

Twee van de nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie. Eén van hen - een oudere dame - is opgenomen in een isolatiekamer van het Amphia Ziekenhuis in Breda. ,,Het gaat naar omstandigheden redelijk met haar’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De coronagevallen in Altena zijn volgens de Veiligheidsregio 'aan elkaar gerelateerd’. Of de patiënten familie van elkaar zijn, wil de woordvoerder niet zeggen.

De 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk bij wie het virus werd ontdekt, ligt nog altijd in strikte isolatie in het Erasmus MC in Rotterdam. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Er zijn op dit moment 10 besmettingen met het coronavirus in Midden- en West Brabant. In Nederland is inmiddels van 24 mensen bekend dat zij besmet zijn.