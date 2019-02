Vier ton subsidie voor restauratie Roze Kasteel

VIDEO Fors meer muskusrat­ten gevangen in Rivieren­land, daling in rest van Gelderland

1 februari TIEL - In Rivierenland zijn vorig jaar fors meer muskusratten gevangen dan in de voorgaande jaren. In 2018 werden er 5.071 uit het water gehaald, in 2016 waren het er 4.645 en in 2017 nog maar 3.872. De stijging verklaart Waterschap Rivierenland door een inhaalslag: ‘in enkele vanggebieden was de populatie was toegenomen.’