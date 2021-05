Vier windmolens in de polder, het zou zomaar kunnen

HEDIKHUIZEN - Energiebedrijf RWE wil tussen Hedikhuizen, Haarsteeg en Vlijmen vier windmolens bouwen, met in de toekomst mogelijk ook een zonnepark erbij. Het plan lijkt te passen binnen de voorwaarden die Heusden stelt, maar van een ‘ja’ is zeker nog geen sprake. Pas in het najaar maakt Heusden keuzes, want ook anderen zijn bezig met windplannen.

Dat laatste neemt niet weg dat RWE inmiddels een principeverzoek bij Heusden op tafel heeft gelegd. Het energiebedrijf ziet mogelijkheden om in de Gelderse Waard vier windmolens van tussen 210 en 160 (tiphoogte) meter neer te zetten. In het plan wordt gerekend met tiphoogtes van 240 meter, goed voor 5,7 Megawatt per molen. Met z'n vieren voorzien ze in het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 27.500 huishoudens, aldus een woordvoerder RWE.

Grondeigenaren

Op den duur zou er ook een zonneveld bij kunnen komen, waardoor een zogeheten hub ontstaat; een soort knooppunt van opwekking, eventuele opslag en verdeling van (verschillende soorten) van duurzame energie. In Heusden moet sowieso ergens zo'n hub komen, zo is afgesproken in de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS).

De agrarische grond in de Gelderse Waard is eigendom van enkele particulieren, maar ook de gemeente Heusden, het waterschap en de diaconie van de Protestantse Gemeente Engelen bezitten er stukken grond. Helemaal aan de noordkant van het gebied ligt steenfabriek Vandersanden, die volop bezig is met verduurzaming. Met aan aantal landeigenaren is al een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om een windpark te realiseren, meldt RWE.

Afstand tot huizen

Het gebied waar de windmolens komen, ligt tussen de Bokhovenseweg in het noorden, de gemeentegrens met ‘s-Hertogenbosch in het oosten, de Buitenwaardeweg in het zuiden en de Hedikhuizense Maas in het westen. De locaties voor de molens die in het princiepeverzoek staan zijn weliswaar niet in beton gegoten, maar geven volgens RWE wel een realistisch beeld van de huidige plannen.

Volgens RWE past het plan binnen de voorwaarden die het Rijk, de provincie en de gemeente Heusden aan windmolens stellen. Zo gaat het om meer dan drie turbines, blijven ze op minimaal 750 meter van woonkernen en is de afstand tot ‘losstaande’ huizen minimaal 400 meter.

Slagschaduw

In het plan gaat RWE in op allerlei andere aspecten die een rol spelen bij de plaatsing van windmolens. Zoals het geluid dat de molens produceren, de slagschaduw, de invloed op de natuur en het landschap, archeologische waarden, de capaciteit van het netwerk en de laagvliegroutes van Defensie.

Volgens RWE voldoet het plan aan veel van de gestelde eisen en normen, of zijn aanvullende maatregelen eventueel vrij gemakkelijk te treffen. Zo liggen er 59 huizen in de omgeving die meer dan zes uur per jaar last kúnnen hebben van slagschaduw. Als overschrijding dreigt, wordt een molen automatisch stil gezet. Op een aantal punten is nog wel aanvullend onderzoek nodig.

Overleg

RWE benadrukt dat het belanghebbenden, omwonenden, gemeente en inwoners bij de verdere uitwerking van de plannen wil betrekken. Onder meer via onder meer één-op-één-gesprekken, maar ook via bredere algemene voorlichting en het instellen van een advies- en klankbordgroep. Er zijn al gesprekken geweest met de energiecoöperaties Hedikhuizen Duurzaam en Energiek Heusden.

Als het plan doorgaat, moet de helft van de opbrengsten op de een of andere manier ten goede komen aan de inwoners van Heusden. Ze moeten ook financieel kunnen deelnemen aan het project. Wie tussen 400 en 750 meter van een turbine woont, krijgt een compensatie uit het ‘burenfonds'.