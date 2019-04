Vijf bedrijven in race voor aanleg containerhaven Waalwijk; dit jaar nog schop in de grond

Altena geeft flink geld uit voor inhuur ambtenaren van buiten; bedrag echter niet verlaagd

8:51 ALMKERK - Is vijf ton niet wat veel om ambtenaren van buiten in te huren? Die vraag kwam uitvoerig ter sprake bij de behandeling van de begroting voor dit jaar door de raad van Altena. Voor de SGP was het duidelijk dat dit bedrag te hoog is en verlaagd zou kunnen worden naar drie ton. Maar een voorstel om dit te bereiken kreeg alleen steun van Burgerstem Altena.