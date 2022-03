Vijf jonge inbraakverdachten aangehouden op A59 bij Waspik, betonschaar op snelweg gegooid

Een drietal inzittenden van de auto gedroeg zich rond 23.45 uur verdacht bij het industrieterrein in Tilburg. Eén van hen had een betonschaar vast. De toezichthouder die naar de camerabeelden keek dacht volgens de politie direct dat de ladingen van vrachtwagens werden gestolen. Rond 00.30 uur werd hetzelfde voertuig gezien bij industrieterrein Zanddonk in Waalwijk.

De bestuurders kregen bij Waspik een stopteken, waarna de wagen aan de kant werd gezet. In de auto zaten vijf mannen, en zij hadden bijzondere bagage bij: een tas met schroevendraaiers en spanbanden, een verpakking met stanleymesjes en een pak met tiewraps. Het vijftal is aangehouden voor het bij hebben van inbrekerswerktuigen.

Slot opengeknipt

Volgens de politie is inmiddels duidelijk dat op het industrieterrein in Tilburg een slot is opengeknipt, en dat er meerdere zeilen van vrachtwagens zijn doorgesneden. De recherche onderzoekt of de vijf verdachten daarmee te maken hebben. Eén van de mannen komt uit Eindhoven en één uit Nederweert. Van de andere drie is de woonplaats niet bekend.