Vijf voor 12 voor basisschool in De Moer: school start wervingscampagne

DE MOER - Het is nu of nooit voor basisschool De Start in De Moer. Vóór 1 oktober volgend jaar moet de school 23 leerlingen hebben, anders is het over en uit. De wervingscampagne is begonnen. ,,We richten ons op ouders in omliggende dorpen en De Reeshof.”

Vorig jaar hadden ze 22 leerlingen, dit jaar zijn het er 21, terwijl 23 de absolute ondergrens is. Directeur Agnes Coolen van bassischool De Start in De Moer weet het. Als er niet snel kinderen bij komen, gooit het ministerie na volgend schooljaar de deuren op slot.

Nú nieuwe aanwas nodig

Zonde, want volgens de inspectie is het onderwijs goed en ook de prognose voor de toekomst ziet er beter uit. Achter De Start is een nieuwe wijk gebouwd. ,,Daar wonen jonge mensen", zegt Coolen. ,,Die krijgen kinderen, maar voor ons is dat te laat. Die kinderen zijn nog geen vier en we hebben nú nieuwe aanwas nodig.” Als een school drie jaar onder die landelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen blijft, dan stopt de bekostiging vanuit het rijk.

Omliggende dorpen

Sluiting van de dorpsschool die in 2017 zijn eeuwfeest vierde, mag niet gebeuren, zegt Coolen. En dus legt de school zich absoluut niet bij de situatie neer. De komende maanden richt De Start zijn pijlen op ouders van kroost in omliggende dorpen. ,,Kaatsheuvel, Loon op Zand, Dongen Vaart én De Reeshof", zegt Coolen. Met communicatiespecialisten is een plan gemaakt, een website, flyers. ,,De afgelopen jaren hebben we ons best gedaan met een enthousiaste ouders en docenten, maar communicatie is natuurlijk niet ons vak. Met hulp van de gemeente en een marketingbureau is het nu professioneler aangepakt.”

Nieuw is de werving in De Reeshof. ,,Een deel van De Reeshof ligt dichtbij, tegen De Moer aan. De Start biedt kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht. In De Reeshof zijn juist ontzettend grote scholen. Dat is ook prima, maar er zijn in De Reeshof vast ook ouders die liever voor het kleinschalige en de individuele aandacht gaan.”

Flyers

De school heeft inmiddels geflyerd. En ook kleinschalige kinderopvangorganisaties in de omliggende dorpen zijn benaderd om ouders te laten weten dat De Start bestaat.

April wordt spannende maand

Volgend jaar april zal het duidelijk zijn hoe de vlag er bij hangt. Rond die tijd hebben ouders hun kinderen opgegeven voor het schooljaar erna. Stel dat De Start het niet redt, dan sluit de school volgend schooljaar overigens nog niet. ,,Een schooljaar mag je altijd af maken", aldus de gemeente Loon op Zand. ,,Dus in ieder geval tot de zomervakantie van 2022. Maar we gaan ervan uit dat De Start het redt.”