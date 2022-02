Vijfhoevenlaan: meer doen om verkeer aan de rand van Vlijmen en uít de woonwijken te houden

Het bestuur van de vereniging heeft de politiek een brief gestuurd, waarin het z’n ongerustheid uit. De bewonersvereniging is bang dat de maatregelen die Heusden nu heeft opgenomen in de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), onvoldoende zijn om de toekomstige verkeersstromen in goede banen te leiden. De vrees is dat wegen als de Vijfhoevenlaan en straten in de omgeving te druk worden, ook al is de Vijfhoevenlaan aangewezen als belangrijke toekomstige ontsluitingsweg.

Randweg

De kans is groot dat de komende jaren het nodige verandert aan de wegenstructuur rond Vlijmen. Dat heeft alles te maken met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De uitvoering van dat grote en veelomvattende plan is nog niet gestart, omdat de provincie eerst een oplossing moet zien te vinden voor de stikstofproblematiek. Alle andere, inhoudelijke, kritiek op de plannen is door de Raad van State afgewezen. Als het lukt ook te voldoen aan de stikstofregels, dan kunnen de werkzaamheden starten.

De GOL voorziet onder meer in de aanleg van een randweg aan de oostkant van Vlijmen, die deels over de Voorste Zeedijk gaat lopen. Bij de aansluiting met de Vijfhoevenlaan komt een rotonde voor verkeer van en naar Vlijmen, met name ook naar nieuwbouwwijk De Grassen en Vlijmen-Centrum. Verder naar het noorden wordt de Bellaard verbreed en kan het verkeer vervolgens over de Tuinbouwweg richting onder meer Geerpark en Haarsteeg rijden.

Aan de randen blijven

Leo Schmeits, voorzitter van de Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan denkt dat de plannen om genoemde wegen te verbreden et cetera, onvoldoende zijn om het verkeer te verleiden via met name Bellaard en Tuinbouwweg te gaan rijden. Met als gevolg dat automobilisten via de Vijfhoevenlaan gaan zwerven door de woonwijken. Schmeits wil stevige maatregelen, om zo het verkeer vooral aan de rand van Vlijmen te houden, dus via Bellaard en Tuinbouwweg. Zoals hij er ook voor pleit om de kruising Tuinbouwweg/Mommersteeg veel eerder aan te pakken dan nu gepland.

Ring rond Vlijmen

De bewonersvereniging vindt ook dat Heusden veel meer moet doen om de route A59, afslag crematorium Nieuwkuijk, linksaf via de Wolput naar de Abt van Engelenlaan aantrekkelijker te maken voor (vracht)verkeer. Als dat gebeurt, ontstaat er volgens Schmeits een mooie route naar onder meer Nieuwkuijk, Geerpark, bedrijventerrein ‘t Hoog en Haarsteeg. ,,Al met al moet een ring rond het dorp ontstaan, om het centrum en woonwijken te ontlasten.”

De Heusdense politiek praat vanavond (woensdag 2 februari) over het GVVP en bijbehorende plannen.