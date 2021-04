Vijftig ondernemers doen beroep op coronafonds Loon op Zand: geld voor najaar naar voren gehaald

Nu meldt ook KPN zich in de glasvezel­strijd in Heusden: ‘Het kan geen kwaad dat inwoners keuze hebben’

21 april VLIJMEN - Ook KPN heeft zich gemeld in de strijd om de glasvezelgunst van de Heusdenaren. KPN legt naar verwachting vanaf augustus in anderhalf jaar tijd een netwerk aan in héél de gemeente, het buitengebied uitgezonderd. En dat allemaal los van de vraag of inwoners ook daadwerkelijk een sluiting willen.