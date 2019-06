Villa Kakelbont: ‘Vertrouwen moet er al bij de rondleiding zijn’

NIEUWKUIJK- Villa Kakelbont is een eenpitter. Bijna twintig jaar geleden begonnen als haast een hobby, heeft ook in Nieuwkuijk de professionalisering toegeslagen. Maar het kleinschalige willen ze vasthouden, ook na de uitbreiding. „Ouders weten wie achter Villa Kakelbont zitten.”

Een volgende stap? In de vorm van een nieuwe uitbreiding of zelfs een tweede vestiging? „We zeggen nooit nooit. Maar laten we eerst dit maar eens helemaal op de rit hebben.” Maria Dekkers (55) uit Nieuwkuijk en dochter Chantalle de Gouw-Dekkers (31) uit Haarsteeg kijken graag vooruit en sluiten niets uit. Maar voorlopig richten ze al hun aandacht op de huidige Villa Kakelbont, hun kinderdagverblijf in Nieuwkuijk. Dat is ook niet zo gek, nu ze op de hoek Middelweg-Vimmerik net hebben uitgebreid. Ze hadden er 35 kindplaatsen; het zijn er sinds begin deze maand 45. Voor driekwart zit Villa Kakelbont vol.

Kleuterleidster én ondernemen

Negentien jaar geleden ging voor Dekkers een droom in vervulling. Liefde voor jonge kinderen had ze altijd al – niet vreemd dus dat ze eigenlijk kleuterleidster wilde worden – maar ook het ondernemen zat in haar bloed. Die twee kwamen in 2000 samen. Ze woonde toen vijf jaar in het pand dat inmiddels kinderdagverblijf is en destijds nog onderdeel was van grondverzetbedrijf Peter Dekkers. „In 2000 bouwden we een apart huis, naast het pand. Een deel van de oude woning werd toen kinderdagverblijf.”

Villa Kakelbont begon klein, met één groep voor 0- tot 4-jarigen. Binnen een jaar waren er twee groepen: een babygroep (0 tot 2 jaar) en een peutergroep (2 tot 4 jaar). Horizontale groepen, op basis van leeftijd. Daar komt een zogeheten verticale groep bij: alle leeftijden samen. „Ouders kunnen nu kiezen. Soms willen ouders heel bewust dat een gezinssituatie wordt nagebootst. Het mooie is dat je in zo’n groep ziet dat kinderen gaan samenwerken.”

Oppassers

Begonnen als een soort hobby hoefde Dekkers aanvankelijk alleen genoeg te verdienen om de kosten te betalen. „We hoefden er niet uit te halen wat eruit te halen viel. Nu de kosten omhoog zijn gegaan, moeten we wat meer aandacht hebben voor de financiën. Hoewel de kwaliteit voor het kind op nummer één blijft.”

Die kwaliteit moet ook worden gewaarborgd door de steeds strengere wetgeving. „Toen ik begon waren we meer oppassers; nu gaat alles veel professioneler. Daar groei je in mee. We vragen wat dat betreft ook veel van ons team van pedagogisch medewerksters.”

Onderdeel van de professionalisering is ook de aandacht voor vroeg- en voorschoolse educatie. „Dat zit verweven in alle dagelijkse rituelen, in aandacht voor extra ontwikkeling en het bieden van uitdaging.”

Maar uiteindelijk draait het toch om vertrouwen van de ouders, weet Dekkers. „Dat moet er al zijn bij de rondleiding. Ouders weten wie achter Villa Kakelbont zitten. Wij nemen zelf de telefoon op, voeren zelf de intakegesprekken, kennen de mensen, proberen in te spelen op persoonlijke situaties. Wij zijn kleinschalig, met vaste leidsters op de groepen, we houden al ons materiaal up-to-date. Ouders die al kinderen bij ons hebben zeggen tegen andere ouders ‘ga daar maar heen, daar is het goed’. Dan werpt de kwaliteit vruchten af. Daar draait het om.”

Afronden

Sinds kort is dochter Chantalle, die ook werkt in een dierenartspraktijk, toegetreden tot de vof. Een dag per week is ze bij Villa Kakelbont te vinden. Haar moeder Maria zal op den duur wel een stapje terug doen.