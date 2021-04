Villa Pardoes is even Villa B&B

,,We zijn net in afwachting van onze gasten”, zegt Peter Persoon, directeur van Villa Pardoes deze vrijdagmorgen. Maar dat betekent niet dat we volledig opengaan.” Nu in deze tijd half Nederland op zoek is naar huisjes en andere accommodaties om de paasdagen door te brengen, hebben ze bij Villa Pardoes toch een aantal gezinnen met een ernstig ziek kind uitgenodigd voor een lang weekend.