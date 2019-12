Vislift: Het is een ufo-achtige witte wokkel, maar er zwemt een pak vis doorheen ...

Het was lekker dicht bij Werkendam

De voornaamste reden dat de eerste Smart Vislift van Nederland langs de Midgraaf in Almkerk staat is gewoon een hele praktische; het is lekker dicht bij Werkendam. En daar woont John van Boxel, bedenker van de vislift. Het was de eerste in zijn soort, wat met al die spiksplinternieuwe elektronica en meetapparatuur uiteraard voor heel wat kinderziektes zorgde. Bij storing is het dan wel handig dat je dichtbij woont.