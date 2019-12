Visser die werd gevonden in het water van jachthaven Werkendam is overleden

Oordoppen in, trillende ramen, schuivende kasten; actie tegen snelheid in de vesting

9:54 HEUSDEN - Kasten trillen naar voren, schilderijen vallen van de muur, mensen slapen met oordoppen in, tv's moeten flink harder worden gezet. Voor Ellen Verheijden is de maat vol: er moet écht iets worden gedaan aan de snelheid waarmee veel verkeer over de Demer in de vesting Heusden raast. ,,Want het liefst wil ik hier blijven wonen.”