Visserij- en cultuurhistorisch museum in Woudrichem heropend

WOUDRICHEM - Het Visserij- en cultuurhistorisch museum in Woudrichem is ontwaakt uit de winterslaap. Maar in tegenstelling tot vorige winters is er in deze periode veel gebeurd. Veel werk is verzet om het museum nog aantrekkelijker te maken. Van een winterslaap was eigenlijk geen sprake.

Zaterdag werd het museum door burgemeester Marcel Fränzel en onder toeziend oog van cultuurwethouder Paula Jorritsma, heropend. Maar voor het zover was gaf museumvoorzitter Arjens van Gammeren toe dat het museum toch wel een stoffig imago had en een verfrissing dus niet overbodig was.

Imago opgefrist

,,We hopen nu met de aanpassingen dit imago van ons afgeschud te hebben. Alles is opgefrist en er is een winkeltje gerealiseerd." Hij vertelde ook dat inmiddels begonnen is met het inventariseren van wat aanwezig is. Dit ook weer met hulp van vrijwilligers.

Burgemeester Fränzel benadrukte dat de gemeente Altena trots is op het vernieuwde museum. ,,Het is goed voor Woudrichem en het is misschien wel het belangrijkste museum in de gemeente Altena. Heel goed is het dat het museumbestuur deskundigen heeft ingezet bij de ze vernieuwingsslag. De gemeente Altena staat geheel achter dit initiatief.”

Boeken

Een rondgang door het museum in het Arsenaal laat zien dat het aantrekkelijker is geworden. Dat begint al bij de vriendelijke entree en het winkeltje met vooral veel boeken over Woudrichem en de visserij. Water te zien is, is ook toegankelijker geworden door het gebruik van eigentijdse middelen zoals beeldschermen een multitouchtafel. Zo is niet alleen historisch materiaal te zien, maar is ook veel te zien en te leren over de vroegere visserij.