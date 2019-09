Vissers Woudrichem slaan alarm om waterkwaliteit: ‘Een nachtmerrie’

Raadsleden Waalwijk geven zichzelf dertiende maand

6:30 WAALWIJK - De gemeenteraad van Waalwijk heeft zichzelf een dertiende maand gegeven, een bedrag van 1288 euro. Volgens de VVD, die met het voorstel voor het extraatje kwam, is het belangrijk dat volksvertegenwoordigers een betere beloning krijgen. ,,De werkdruk voor raadsleden neemt toe en steeds minder mensen hebben interesse in raadswerk. Een betere vergoeding kan een extra stimulans zijn voor inwoners om zich in te zetten voor de gemeentepolitiek.”