Vlaggenschip DESK verlaat na negentig jaar het zondagvoetbal

KAATSHEUVEL - In afgelopen negentig jaar heeft voetbalvereniging DESK vele hoogtepunten gekend. Clashes tegen aartsrivaal RKC, bezocht door duizenden toeschouwers, acteren op het hoogste amateurniveau. Allemaal op zondagmiddag tussen half drie en half vijf. Met ingang van volgend seizoen is dat voorbij: het eerste elftal van DESK verkast naar het zaterdagvoetbal.

,,Zelf bezoek ik al meer dan vijftig jaar de wedstrijden van het eerste”, zegt interim-voorzitter Jacques van Heijst (66). ,,Ik ben er dus mee grootgebracht. Mijn gevoel zei: liever niet, maar kijk je reëel naar de ontwikkelingen is het een logische stap.”

Uitgaan

Die ontwikkelingen zijn dat junioren die eenmaal doorgroeien naar de senioren en masse veel liever op zaterdag spelen. Kunnen ze 's avonds uitgaan, zijn ze zondags vrij. ,,De kans is dan levensgroot dat ze overstappen naar het zaterdagvoetbal. Waarin je heb geïnvesteerd ben je dan kwijt.”

Quote We beginnen in de vierde klasse. Dat is even slikken Jacques van Heijst , Interim-voorzitter DESK

Wat ook telt: ,,We hebben alle selectiespelers gepolst. Negentig procent wilde naar de zaterdag." Dan nog: ,,We hebben met pijn in het hart deze beslissing genomen. DESK en de zondag, de echte voetballiefhebber in Kaatsheuvel weet niet anders. Het is in zijn leven ingebed.”

Vierde klasse

DESK moet wel een sportieve veer laten. ,,We beginnen in de vierde klasse”, zegt de Kaatsheuvelnaar. ,,Ja, dat is even slikken. Maar we hopen binnen drie tot vijf jaar door te stoten naar de tweede klasse, het niveau waarop we nu spelen. Door te kiezen voor zaterdag stellen we onze sportieve ambities veilig.”