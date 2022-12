Vlammen slaan meters hoog uit auto op A27 bij Nieuwendijk, weg is dicht

Bij lang niet elke fietser brandt het licht. ‘Jongeren zijn een stuk nonchalan­ter’

DRUNEN - Donderdagmorgen, zeven uur. Het regent lichtjes, het is donker. Het is geen weer om buiten te vertoeven. Toch doet Frans van Delft dat, een uur lang. Op de Grotestraat houdt de Drunenaar met een app op zijn mobieltje bij of fietsers hun verlichting op orde hebben.

8 december