Vleermuis vertraagt aanpak onveilige kruising in Sprang-Capelle: hoekhuis gaat nu snel plat

Gasfles ontploft midden in Waalwijkse woonwijk, knal tot in de verte te horen

1 mei WAALWIJK - Een gasfles is vrijdagmiddag ontploft aan de Poolsestraat in Waalwijk. De knal was tot in de verte te horen, waardoor veel buurtbewoners kwamen kijken om te zien wat er aan de hand was.