Vliegende start nieuw seizoen Theater De Leest

,,Maar er is nog volop keuze", aldus een woordvoerder. ,,We hebben meer dan 200 voorstellingen en concerten.” Bovendien is Martijn Koning bijgeboekt. ,,Die komt komend seizoen een extra keer.”

2018/2019 was voor Theater De Leest in Waalwijk ook al een topseizoen. De professionele voorstellingen trokken 49.000 bezoekers. Dat was een record. In totaal kwamen 84.000 bezoekers over de vloer bij het Waalwijkse theater, ook voor films, amateurvoorstellingen, en zakelijke bijeenkomsten.