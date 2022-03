Vlijmen telt alvast 3500 stemmen

Zodra de inhoud van de stemkliko op de grond is gegooid, worden de biljetten verdeeld onder de ploegen. ,,De stemmen worden dan eerst op een stapel even of oneven (dus lijst 1, 3, 5 et cetera of juist 2, 4, 6 et cetera) gelegd en daarna pas verdeeld per lijst”, legt Van Son uit. ,,Dat is om het tellen te vergemakkelijken, niet per se ter controle.” Aan het einde van de ochtend verwacht ze dat deze telronde klaar is.