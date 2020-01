Vlijmens theater bestrijdt eenzaamheid: ‘Ik vind het fijn om iets terug te doen’

VLIJMEN - Eenzaamheid is een groeiend probleem, ook in de gemeente Heusden. Het Vlijmens Spektakel richt zich daarom op dit thema. De organisatie van de tweejaarlijkse theatervoorstelling zoekt actief naar vrijwilligers.

,,Hedde 't al geheurd? Wanne toestand!'' joelt een man van middelbare leeftijd in Buurthuis De Korf. Het is een van de oneliners uit de vorige toneelvoorstelling. Meer dan vijftig inwoners zijn afgekomen op deze vrijwilligersbijeenkomst. Ook dit jaar wordt er weer inspiratie gehaald uit hun eigen verhalen, om inwoners met elkaar te verbinden. Maar waar er toen nog een script was, is er nu nog niets. Theaterproducent Rik Hooijberg (30) begint liever from scratch. ,,Samen met de inwoners bespreken we wie wat wil doen. Iemand schrijft bijvoorbeeld een dagboekfragment, de ander acteert. Het is nu een echt werkproces.''

Hij laat weten het 'vertrouwde en tegelijkertijd beknellende' karakter van een dorp mee te willen nemen in het verhaal. ,,Iedereen kent elkaar; er wordt over elkaar gesproken. Als je erbuiten valt, kun je je erg alleen voelen. De meesten zullen dat overigens niet snel toegeven.'' Na de bijeenkomst kwamen er mensen naar hem toe die zeiden blij te zijn met het idee, 'zodat ze eens een avond weg zijn'. ,,Dat is precies waarom we dit organiseren.''

Verantwoordelijk

Vrijwilliger Tom de Wit (25) deed twee jaar geleden ook mee. ,,Ik vind het fijn om iets terug te doen voor de gemeente. Het zijn niet alleen oude mensen die meehelpen.'' Hij schrikt ervan dat er eenzaamheid is in Vlijmen. ,,Maar daar kun je wat aan doen, zoals dit organiseren. Ik voel me daar zelf ook verantwoordelijk voor. Waar mensen zijn, komen mensen op af.''

Daar kunnen Herman (78) en Dinie (71) van Beurden en hun buurman Piet Mommersteeg (83) over meepraten. Twee jaar geleden waren zij er ook bij. ,,Het beviel toen goed om achter de schermen van alles te regelen,'' zegt Dinie van Beurden. ,,We vrijwilligen op meer plekken in Vlijmen. Nu vindt de voorstelling als het ware plaats in onze achtertuin (Van Greunsvenpark), dat is ideaal.''