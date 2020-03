Vlijmense basisschool scoort met natuurplan: ‘Stimulans voor andere kinderen’

VLIJMEN/ALTENA - Basisschool De Wilgen in Vlijmen is in de prijzen gevallen met haar natuurplan De Vlaamsche Hoeve. Het plan om vlinderstruiken te planten en bijenhotels te maken, is beloond met een bedrag van 5000 euro.

Basisschool De Wilgen is één van de drie winnaars van de prijsvraag ‘Natuur in Eigen Hand’: een gezamenlijk initiatief van IVN Brabant, Groen Ontwikkelfonds Brabant, de provincie en het coördinatiepunt landschapsbeheer van Brabants Landschap.

Ook Altenatuur in de prijzen

Ook natuurbeschermingsvereniging Altenatuur in de gemeente Altena krijgt 5000 euro. Ze heeft een plan om in de Struikwaard en polder Den Duyl smalle stroken met verschillende gewassen aan te leggen, zodat er altijd ergens voedsel is voor insecten en vogels.

Volgens de jury van Natuur in Eigen Hand wordt zo natuurwinst behaald door landbouw en natuur te combineren. ,,In een tijd waarin de belangen van natuur en landbouw vaak tegenstrijdig lijken te zijn, verdienen initiatieven als deze een dikke pluim”, stelt ze.

Quote Kinderen ook in hun eigen dorpen en steden fijne plekken maken voor planten en dieren Jury Natuur in Eigen Hand

De jury is enthousiast over het plan van de Vlijmense basisschool De Wilgen, dat samen met leerlingen van het d’Oultremontcollege in Drunen tot stand is gekomen.

Het project De Vlaamsche Hoeve waarbij een groep van zo’n 25 leerlingen op een nu nog ongebruikt plantsoen in het dorp vlinderstruiken wil planten en bijenhotels wil plaatsen, moet een stimulans vormen voor andere kinderen in Brabant. ,,Ze kunnen ook in hun eigen dorpen en steden fijne plekken maken voor planten en dieren”, zo hoopt de jury.

Uitstel door corona

De derde prijswinnaar is Forest Fitness in Rucphen. Deze initiatiefnemers willen een oud productiebos met vooral naaldbomen vervangen door een divers loofbos. Schimmels, wormen, aaltjes en kevers moeten voor een ‘fit bos’ met gezonde bosbodem zorgen.