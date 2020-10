Vlijmense bestuurder dodelijk ongeluk A76 krijgt rijbewijs terug

Bij het ongeluk overleed de in Polen geboren Turek aan zijn verwondingen doordat hij bekneld zat in de auto. De bestuurder en Turek waren collega’s en gingen in de vroege ochtend vanuit Waalwijk op weg naar een klus bij Glanerbrook in Geleen. Ondanks dat de zaak binnenkort pas inhoudelijk wordt behandeld, werd tijdens de pro-formazitting duidelijk dat het Openbaar Ministerie de 23-jarige man uit Vlijmen beschuldigt van het veroorzaken van het ongeluk, nadat hij in slaap was gevallen achter het stuur.