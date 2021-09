Vlijmense Boys gastheer voor doveninterland, verbaal aanmoedigen blijft achterwege

VLIJMEN - Vlijmense Boys was zaterdag gastheer voor de doveninterland tussen Nederland en Duitsland. Praten tijdens het volkslied? Is geen enkel punt.

Een grote kartonnen doos heeft het niet overleefd. Op de zijkanten zijn woorden gespoten: ‘Hup Rolf, hup Rolf, hoera goal’. Dat is duidelijke taal: Rolf moet voor doelpunten zorgen, het liefst een stuk of vier. Dan - als Duitsland niet scoort - zal het Nederlands doventeam zich rechtstreeks plaatsen voor de Deaflympische Spelen, volgend jaar in Brazilië. Immers, het eerste duel ging Oranje bij de oosterburen met 3-0 onderuit.

Wapperende handen

Het is een interland, dus voordat de bal op het hoofdveld van Vlijmense Boys aan het rollen wordt gebracht, klinken eerst de volksliederen. Tijdens de Duitse hymne zitten twee mannen op de tribune er doodgemoedereerd doorheen te kletsen. In gebarentaal, dus niemand neemt er aanstoot aan. Als het Wilhelmus klinkt, zet één junior van Vlijmense Boys in. Maar verstomt binnen luttele seconden als het doodstil blijft op de vooral met dove toeschouwers volgepakte tribune.

Aanmoedigen, het blijft verbaal achterwege. Maar als halverwege de eerste helft de bal met een lob richting leeg Duits doel gaat, stijgt een kreet van hoop op om te eindigen in teleurstelling: de bal hobbelt naast. Vlak voor rust, na een blunder van de doelman, is het wel raak: Hamed Mazin geeft hoop in de harten van Dutch Deaf Lions en zijn supporters. Kreten van geluk, wapperende handen, bijna iedereen op de banken.

Bijna geen overtredingen

Nederland versus Duitsland, het zijn beladen wedstrijden. Maar niet deze versie. Er worden maar amper overtredingen gemaakt. De scheidsrechter hoeft de erwt in zijn fluitje maar zelden te laten rollen. Of te vlaggen. Het geeloranje vod is essentieel om wedstrijden in goede banen te leiden.

Een halfuur na de hervatting ligt de yell, gewijd aan Rolf, half verfrommeld tegen de tribune. Duitsland, de nummer vier van de wereld, heeft het surplus aan klasse in twee doelpunten uitgedrukt. Er is alleen enige opwinding op de banken als een jonge vrouw een blad bier uit haar handen laat glijden.

Nederland dreigt voor de tweede keer nat te gaan tegen de oosterburen. Trainer John Retel Helmrich probeert het tij te keren. ,,Je moet vallen!”, roept hij als een van zijn aanvallers lichtjes is aangetikt in het strafschopgebied. Heeft geen nut: te laat, en die speler kan dat dus niet horen. Meerdere malen laat hij zich verbaal gelden. ,,Dat zijn toch de emoties”, zegt de bondscoach. ,,Die kun je niet uitschakelen, het gaat automatisch. Bovendien ben ik een groot supporter van Feyenoord. Dan zit meeleven er gewoonweg ingebakken.” Ook in het veld gebeurt het: roepen uit frustratie naar elkaar, maar tegen dovemansoren gericht.

Feest op de tribune

In de slotminuut, nog één aanval. En er ontstaat nog één kans, benut door Bas van Schijndel. 2-2, een gestolen gelijkspel - op z’n Duits. Op de tribune is het feest. En het karton mag weer meedoen, steken drie mannen boven hun hoofd. Ook opportunisme is doven niet vreemd.