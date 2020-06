Vlijmense Jessy van Pol krijgt eigen documentaire

Jessy van de Pol twijfelde geen moment toen ze de vraag kreeg of ze onderwerp wilde zijn van een documentaire. Ook al is de aanleiding dan niet zo positief. De 21-jarige Vlijmense is geboren met osteogenesis imperfecta, een ziekte waardoor ze al meer dan 150 botbreuken heeft opgelopen en die haar aan een rolstoel kluistert. ,,Weinig mensen kennen mijn aandoening”, vertelt ze. ,,In deze docu kan ik laten zien wat er allemaal nog wél mogelijk is als je dit hebt.”

Top bereiken

De documentaire wordt gemaakt door twee studenten journalistiek, Julia Vriend (19) en Anna Livia (20). ,,We mochten zelf ons onderwerp bepalen”, vertelt Vriend. ,,We wilden iemand met een zeldzame ziekte portretteren. Via via kwamen we bij Jessy terecht. Zij is bijzonder vanwege haar aandoening, maar vooral ook door de positieve manier waarop ze daar mee omgaat. Met veel positiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Als rolstoeldanseres doet ze er alles aan om de top te bereiken.”