Vlijmense tiener is de jongste speler ooit die een contract tekent bij voetbalclub Vitesse

All you need is love and a cat. Die spreuk is tegen de wand van het schuurtje gespijkerd. De tekst is echter niet volledig: and a ball, zou er ook nog bij moeten. Ga maar na: toen Stef begon te brabbelen en zijn ouders met smart wachten op zijn allereerste woordje - uiteraard mama of papa - kwam er ‘bal’ uit zijn mond gerold.