Vlogger Korthom had politie niet verwacht na pizza-actie: ‘Wilde positiviteit verspreiden’

DRUNEN - Vlogger Thomas Brok had niet verwacht dat er commotie zou ontstaan toen hij donderdag honderd gratis pizza's uitdeelde op zijn oude middelbare school in Drunen. De youtuber, beter bekend als Korthom, werd uiteindelijk door de politie naar buiten geleid. ,,Ik had het echt niet zó druk verwacht.”

Het was even schrikken voor het d’Oultremontcollege in Drunen. In de aula ontstond een enorme drukte toen vlogger Korthom langskwam met honderd gratis pizza's. ,,We hebben vierhonderd euro besteed om de leerlingen blij te maken", zegt Brok vrijdag. Dat door zijn bezoek een ‘gevaarlijke situatie’ ontstond, zoals schooldirecteur Paul Jankowski meldde, weerspreekt hij: ,,Ik snap dat de school een verantwoordelijkheid heeft naar ouders, maar het grootste gevaar was uitglijden over een stuk pizza.”

Broks doel was juist om positiviteit te verspreiden met zijn actie. ,,De coronatijd is lastig geweest voor de leerlingen. Vaak kregen ze mentale problemen. Daarom wilde ik ze blij maken”, vertelt de vlogger. ,,Ik kreeg veel bedankjes in persoonlijke berichten. Iemand zei zelfs dat het de leukste dag was in drie jaar.”

‘Achteraf blurren’

De school maakte zich niet alleen druk over de massale toestroom van leerlingen naar de aula, maar ook over mensen die onvrijwillig op beeld staan. ‘Onze leerlingen zijn nu, zonder het te weten, figuranten in een vlog’, was te lezen in de oudermail. Brok heeft daarom met de school afgesproken dat het personeel niet herkenbaar in beeld komt. Over klachten van leerlingen maakt hij zich geen zorgen: ,,De kinderen vinden het waarschijnlijk niet erg om op beeld te staan. Eigenlijk hoor je niet binnen de schoolhekken te filmen, maar als ouders bezwaar hebben, kan ik achteraf gezichten blurren.”

Volgens Brok was de directeur van zijn oude school vooral geschrokken van de actie. ,,We hebben achteraf nog met elkaar gepraat en ik heb mijn excuses aangeboden. Ik heb ook voorgesteld een les CKV te geven om het goed te maken. In die lessen heb ik mijn eerste video's ge-edit, dus dat lijkt me leuk.”

De kou tussen Brok en zijn oude school is volgens de vlogger uit de lucht. ,,Ik had ook nog gevraagd of ik de aula moest schoonmaken, maar dat hoefde niet”, besluit hij.

