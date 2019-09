Vluchtende verdachte loopt vrouw omver in Waalwijk: slachtoffer naar ziekenhuis

Waalwijk opent scheidings­lo­ket: ‘Meer oog hebben voor het kind’

8:30 WAALWIJK - Waalwijk opent 20 november een ‘scheidingsloket'. Met het loket wil de gemeente voorkomen dat echtscheidingssituaties escaleren. ,,We gaan niet op de stoel van een mediator zitten. We gaan ook niet proberen om scheidingen te voorkomen", zegt wethouder Dilek Odabasi. ,,We willen vooral proberen om de gevolgen voor kinderen zoveel mogelijk te beperken. Te voorkomen dat er later misschien wel jeugdhulp moet worden ingeschakeld.”