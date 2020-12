Voetbalclubs in Waalwijk omarmen FIFA-toernooi: jeugd strijdt om bokaal

Door de coronacrisis is er voor de jeugd veel minder te doen. Buurtsportcoaches en jongerenwerkers van De Tavenu en Go Waalwijk hebben verenigingen daarom gevraagd iets voor de jongeren te organiseren. Het idee voor het Fifa-toernooi komt uit de koker van SSC'55-voorzitter Remco Steenbeek, en is omarmd door de andere voetbalclubs Baardwijk, RWB, NEO’25, SV Capelle, VV Waspik en WSC. Hun jeugdleden worden uitgenodigd om aan het voetbalspel deel te nemen.

Finale

De activiteit start in de kerstvakantie, en loopt tot in het nieuwe jaar door. Komende week strijden de leden per vereniging om een plek in de knock-outfase. De winnaars van alle Waalwijkse clubs nemen het dan later tegen elkaar op in de strijd om de ‘GO Waalwijk FIFA Cup’. De datum van de finale in het RKC-stadion wordt later bekend.