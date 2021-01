Voetganger aangereden in Waalwijk, slachtoffer met onbekend letsel naar ziekenhuis

Uitbrei­ding van Oerlemans in Giessen wordt ‘walhalla voor de techneut’

20 januari GENDEREN/GIESSEN - ,,Regeren is vooruit zien.” Het klinkt als een cliché, maar voor Joan Hanegraaf is het dagelijkse kost. Want de directeur-eigenaar van de Oerlemans Packaging Group is is druk bezig met uitbreiden in Giessen, waar het bedrijf denkt een nieuwe technologische stap te kunnen maken.