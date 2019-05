Voetganger gewond bij aanrijding in Drunen

video Nieuwe route voor fietsers en auto's bij Kaatsheu­vel geopend

2 mei KAATSHEUVEL - Sinds een dag rijden fietsers over de nieuwe snelfietsroute en auto's over de verlegde Horst in Kaatsheuvel. Het tracé begint bij de Eftelingsestraat, loopt vervolgens parallel aan de Midden-Brabantweg (N261) en buigt dan voorbij het Efteling Hotel naar de Europalaan.