‘Voetgangers lopen op gevaar van eigen leven over fietspad’: Lijst IJpelaar wil aandacht voor Professor Keesomweg

update Gedumpte bus met 2000 liter drugsafval staat al weken in centrum van Werkendam: ‘Levensge­vaar­lij­ke situatie’

14:55 WERKENDAM - In het centrum van Werkendam op het Plein is maandagochtend een vrachtwagentje aangetroffen waarin meer dan 2000 liter drugsafval zat. Volgens de politie een levensgevaarlijke situatie, omdat hij al wekenlang stond te broeien in de brandende zon. ,,Dit had een chemische reactie kunnen veroorzaken, wat een enorme explosie kan veroorzaken.”