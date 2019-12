Voettocht Serious Request: ‘Op pijnstillers heb ik het Raadhuisplein in Waalwijk gehaald’

De torenklok van het Sint Jan slaat zeven keer. Waalwijk moet nog ontwaken, maar op het Raadhuisplein is deze vrijdagmorgen al volop leven. Radio 3FM is er met Serious Request neergestreken, want Waalwijk is de volgende stop in de route van Goes naar Groningen. Wandelen voor het Rode Kruis, dat onder het motto ‘Een mens is niet te koop’ het geld zal besteden aan het bestrijden van mensenhandel - maar liefst 25 miljoen mensen hebben zo’n gekneveld leven.