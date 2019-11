Volgende week zondag laatste mis in St. Catharinakerk in Herpt. ‘We doen dit met pijn in het hart’

HERPT - De teerling is geworpen. Tot verdriet van de kerkgangers wordt op zondag 8 december de laatste kerkdienst in de St. Catharinakerk in Herpt gehouden.

Dat gebeurt tijdens een plechtige eucharistieviering die om half twaalf begint. Aanleiding voor de sluiting is de terugloop van het aantal kerkgangers. Sinds juni 2016 is de kerk al voor kerkdiensten gesloten. Ook de slechte bouwkundige staat van de kerk speelde een rol in het besluit.

,,Voor een pastoor is het absoluut niet fijn om een kerk te sluiten", zegt pastoor Dieter Hedebouw van parochie Wonderbare Moeder. ,,Dat hebben we ook al eerder met de Lambertuskerk in Hedikhuizen en de St. Catharinakerk in Heusden gedaan. We doen dit met pijn in het hart. Maar we moeten ook realistisch zijn. Hoewel het gebouw wordt afgestoten, blijft de kerkgemeenschap bestaan."

In de toekomst worden in zorgcentrum St. Antonius in Heusden wekelijks kerkdiensten gehouden. En maandelijks in de Seniorensociëteit aan de Demer. ,,De afstand tussen de kerk in Herpt en de locatie aan de Demer is ongeveer een kilometer. Mogelijk laten we een busje rijden." De kerkattributen krijgen zoveel als mogelijk een herbestemming in missiegebieden. De andere spullen worden daarna verkocht.

Dorp hoopt nog steeds op koop kerk

De stichting Dorpshuis Herpt probeert al enige tijd de kerk te kopen, om zo een nieuw dorpshuis en andere voorzieningen te realiseren. Voorzitter Harry Buijs van de stichting vertelt dat zijn stichting maximaal 190.000 euro kan betalen. ,,Echter, het bisdom Den Bosch en de parochie vragen 235.000 euro. Dat kunnen we echt niet betalen. De verbouwing vraagt ook een enorme investering." Buijs hoopt dat nog voor 8 december - de dag van de laatste kerkdienst - de koop rond is. Bij aankoop volgt een verbouwing die rond zeven ton kost.