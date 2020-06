Volksoploop in Haarsteeg na dood pony: ‘Wie stopt deze man?’

Café-zaal 't Snoekske in Waalwijk sluit definitief de deuren

18:10 WAALWIJK - De sluiting van café-zaal 't Snoekske in Waalwijk is nu definitief. Na 45 jaar stoppen Frans en Tilly van der Donk met de bekende horeca-gelegenheid en gaan met pensioen. 't Snoekske is al een tijd in beeld als locatie voor de bouw van een campus voor arbeidsmigranten. Dat plan lijkt nu van de grond te komen.